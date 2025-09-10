В ЕК раскрыли планы на активы России

10 сентября 2025, 11:48

Фон дер Ляйен: ЕК не конфискует российские активы

Фото: istockphoto/artJazz

Еврокомиссия (ЕК) не собирается конфисковывать замороженные на Западе российские активы, но планирует использовать связанные с ними средства для выдачи Украине кредитов в формате «репараций». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.





Политик выступила с ежегодным посланием о положении дел в ЕС перед Европарламентом в Страсбурге. По её словам, странам ЕС необходимо как можно скорее согласовать новое решение, которое позволит финансировать военный ответ Украины на основе этих замороженных активов.





«За счёт средств, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут конфискованы, и риски придётся взять на себя», — сказала фон дер Ляйен.