В ЕК раскрыли планы на активы России
Фон дер Ляйен: ЕК не конфискует российские активы
Еврокомиссия (ЕК) не собирается конфисковывать замороженные на Западе российские активы, но планирует использовать связанные с ними средства для выдачи Украине кредитов в формате «репараций». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Политик выступила с ежегодным посланием о положении дел в ЕС перед Европарламентом в Страсбурге. По её словам, странам ЕС необходимо как можно скорее согласовать новое решение, которое позволит финансировать военный ответ Украины на основе этих замороженных активов.
«За счёт средств, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут конфискованы, и риски придётся взять на себя», — сказала фон дер Ляйен.
Она добавила, что Украина начнёт возвращать такой кредит только в том случае, если Россия выплатит репарации. По её мнению, эти средства помогут Киевy уже сейчас и будут иметь решающее значение в среднесрочной и долгосрочной перспективе.