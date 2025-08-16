Путин передал икону покровителя Америки в Анкоридже
Владимир Путин в ходе визита на Аляску передал местной православной общине икону святого Германа Аляскинского и поздравил верующих с Успением Пресвятой Богородицы.
Российский президент посетил православный храм в Анкоридже, где вручил образ первого православного святого Америки. Герман Аляскинский (XVIII век) — канонизированный миссионер, проповедовавший среди коренного населения Русской Америки. Путин также передал благословение и наилучшие пожелания от патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Отдельным жестом стало возложение цветов к могиле советских лётчиков, похороненных на Аляске. Этот визит состоялся в рамках рабочей поездки после переговоров с Дональдом Трампом на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
Читайте также: