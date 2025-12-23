Трамп передал Токаеву два подарка
Президент США Дональд Трамп подарил коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку со своим автографом. Подробностями поделился пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.
По его словам, после церемонии вручения верительных грамот Трамп поделился с послом Казахстана Магжаном Ильясовым впечатлениями о встрече с Токаевым, которая состоялась в Овальном кабинете в ноябре этого года.
Желдибай также отметил, что американский лидер передал через дипломатов теплые пожелания президенту Казахстана. Кроме того, Трамп выразил уважение к Токаеву, охарактеризовал его прекрасного человека и опытного государственного деятеля.
