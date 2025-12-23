В Германии отвергли идею вооружённого конфликта НАТО с Россией
Zeit: Писториус отказался верить в вооружённое противостояние между РФ и НАТО
Министр обороны Германии Борис Писториус сомневается в вероятности конфликта между Россией и странами НАТО. Об этом пишет издание Zeit.
Автор статьи напомнил о тревожных и местами воинственных заявлений европейских политиков. Однако, как утверждает газета, далеко не все верят в военное противостояние с Москвой. Среди них – глава Минообороны ФРГ.
«Я не верю в такой сценарий», – цитирует издание слова Писториуса.Министр заявил, что не видит признаков подготовки российского командования к боевым действиям против НАТО.
Напомним, в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не станет планировать новые специальные военные операции, если Запад будет с уважением относиться к России.