В Германии отвергли идею вооружённого конфликта НАТО с Россией

23 декабря 2025, 06:10

Zeit: Писториус отказался верить в вооружённое противостояние между РФ и НАТО

Фото: iStock/Jakob Berg

Министр обороны Германии Борис Писториус сомневается в вероятности конфликта между Россией и странами НАТО. Об этом пишет издание Zeit.





Автор статьи напомнил о тревожных и местами воинственных заявлений европейских политиков. Однако, как утверждает газета, далеко не все верят в военное противостояние с Москвой. Среди них – глава Минообороны ФРГ.



«Я не верю в такой сценарий», – цитирует издание слова Писториуса.