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Трамп: переговоры по украинскому конфликту вступают в критическую стадию

Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

По словам американского президента Дональда Трампа, переговоры по урегулированию украинского конфликта вступают в критическую стадию. Об этом глава США заявил во время выступления в Кеннеди-центре в Вашингтоне.
«Мы подходим к очень критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Думаю, Украина этого хочет, я знаю – они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какого мало кто видел», — заявил президент.

Трамп уточнил, что намерен сконцентрироваться на урегулировании конфликта. Также он назвал очень важным предстоящий телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, который состоится во вторник.

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Трамп: провал ВСУ в Курской области не связан с приостановкой поддержки Киева
17 марта 2025, 23:42

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам президента США Дональда Трампа, приостановка военной поддержки Киева не повлияла на провал ВСУ в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
«Нет, вовсе нет. Скорее наоборот. Думаю, это было оценено по достоинству», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

Трамп отметил, что США должны были заставить Украину поступить правильно и это было не просто. По мнению президента, сейчас Киев поступает именно так и участвует в достижении урегулирования конфликта.

Напомним, что наступление российской армии на оккупированные ВСУ территории Курской области увенчалось успехом. ВС РФ практически полностью освободили регион от украинских военных.

При этом ранее Вашингтон приостановил военную поддержку Киева. По информации Politico, это в значительной степени повлияло на провал ВСУ в Курской области.

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В Пентагоне подтвердили возобновление военной поддержки Украины
17 марта 2025, 23:25

Фото: iStock/Jeremy Christensen

По словам командующего ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерала-лейтенанта Алексуса Гринкевича, Вашингтон возобновил военную поддержку Украины. Об этом сообщает ТАСС.
«Она поступает на Украину, а также мы на ежедневной основе получаем отчеты об обмене разведывательными данными, все осуществляется как было прежде», — передает агентство слова Гринкевича.

Помимо этого, в рамках возобновления поддержки, США вновь начали делиться разведанными с Киевом.

Напомним, что Штаты прекращали предоставлять военную помощь Украине после конфликта американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По информации Politico, это в значительной степени повлияло на поражение ВСУ в Курской области.

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Администрация Трампа может признать Крым российским
Semafor: США могут признать Крым российским в рамках переговоров по Украине
17 марта 2025, 23:13

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма российским в рамках переговоров по украинскому конфликту. Об этом пишет издание Semafor.
«По словам двух человек, знакомых с ситуацией, администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках любого будущего соглашения о прекращении войны Москвы против Киева», — говорится в сообщение.

Уточняется, что Штаты могут обратиться в ООН с соответствующим предложением. На данный момент никаких конкретных решений нет, а это лишь один из вариантов в контектсе урегулирования конфликта. В Белом доме отказались комментировать данную информацию.

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«Он ничего о них не знал»: Трамп назвал недействительными указы Байдена о помиловании
Трамп заявил, что указы Байдена о помиловании признали недействительными
17 марта 2025, 22:42

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Указы экс-президента США Джо Байдена о помиловании признали недействительными, так как они были подписаны автоматическим устройством. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Байден их не подписывал, но, что более важно, он ничего о них не знал!» — обратил внимание президент Соединенных Штатов Америки.

Дональд Трамп поделился, что эти документы о помиловании «не имеют юридической силы». Вместе с тем он объяснил, что те, кто знал об этих указах, «возможно, совершили преступление».

Республиканец подчеркнул, что «на самом высоком уровне» проведут расследование.

В декабре 2024 Джо Байден помиловал 39 заключенных, которых осудили за ненасильственные преступления, и смягчил наказания для еще почти 1,5 тыс. человек. Тогда в своем рождественском поздравлении Дональд Трамп пожелал преступникам «катиться в ад».

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Песков: Обсуждение отправки войск НАТО на Украину — опасная тенденция
17 марта 2025, 20:35

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Размещение военного контингента из стран НАТО на Украине создаст ещё больше причин для продолжения конфликта. Уже само обсуждение такой возможности создаёт достаточно опасную тенденцию.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя для радиостанции «Маяк» позицию Москвы по поводу возможного размещения на Украине контингента европейских миротворцев.

«Абсолютно опасная тенденция... Европейцы собираются создавать дополнительные первопричины конфликта. Что из этого получится? Ничего хорошего», — сказал представитель Кремля.

Он ещё раз подчеркнул, что настоящее, жизнеспособное урегулирование украинского конфликта станет возможным только с учётом и решением изначальных причин его возникновения и после устранения всех проблем, связанных с Украиной.

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