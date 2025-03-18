Трамп: переговоры по украинскому конфликту вступают в критическую стадию

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По словам американского президента Дональда Трампа, переговоры по урегулированию украинского конфликта вступают в критическую стадию. Об этом глава США заявил во время выступления в Кеннеди-центре в Вашингтоне.
«Мы подходим к очень критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Думаю, Украина этого хочет, я знаю – они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какого мало кто видел», — заявил президент.
Трамп уточнил, что намерен сконцентрироваться на урегулировании конфликта. Также он назвал очень важным предстоящий телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, который состоится во вторник.
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Иван Мусатов