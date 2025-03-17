В Пентагоне подтвердили возобновление военной поддержки Украины

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По словам командующего ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерала-лейтенанта Алексуса Гринкевича, Вашингтон возобновил военную поддержку Украины. Об этом сообщает ТАСС.
«Она поступает на Украину, а также мы на ежедневной основе получаем отчеты об обмене разведывательными данными, все осуществляется как было прежде», — передает агентство слова Гринкевича.
Помимо этого, в рамках возобновления поддержки, США вновь начали делиться разведанными с Киевом.
Напомним, что Штаты прекращали предоставлять военную помощь Украине после конфликта американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По информации Politico, это в значительной степени повлияло на поражение ВСУ в Курской области.
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Иван Мусатов