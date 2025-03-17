Трамп: провал ВСУ в Курской области не связан с приостановкой поддержки Киева

Фото: iStock/Michele Ursi
По словам президента США Дональда Трампа, приостановка военной поддержки Киева не повлияла на провал ВСУ в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
«Нет, вовсе нет. Скорее наоборот. Думаю, это было оценено по достоинству», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.
Трамп отметил, что США должны были заставить Украину поступить правильно и это было не просто. По мнению президента, сейчас Киев поступает именно так и участвует в достижении урегулирования конфликта.
Напомним, что наступление российской армии на оккупированные ВСУ территории Курской области увенчалось успехом. ВС РФ практически полностью освободили регион от украинских военных.
При этом ранее Вашингтон приостановил военную поддержку Киева. По информации Politico, это в значительной степени повлияло на провал ВСУ в Курской области.
Читайте также:
В Пентагоне подтвердили возобновление военной поддержки Украины
Администрация Трампа может признать Крым российским
«Он ничего о них не знал»: Трамп назвал недействительными указы Байдена о помиловании
Иван Мусатов