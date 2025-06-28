Иранские власти запретили директору МАГАТЭ Гросси посещать ядерные объекты
Иран принял решение больше не допускать генерального директора международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси к своим ядерным объектам, проинформировало агентство Mehr, ссылаясь на вице-спикера парламента государства Хамида-Реза Хаджи Бабаи.
Отмечалось, что решение правительства распространяется еще и на видеонаблюдение, ранее осуществлявшееся на объектах, на которых вело мониторинг МАГАТЭ.
«Иран больше не будет допускать Гросси на свои ядерные объекты, а также не даст устанавливать там камеры видеонаблюдения», — обратил внимание информатор агентства.
Такое решение власти приняли, после того как нашли в документах израильских властей данные о состоянии иранской ядерной отрасли.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал президента США Дональда Трампа прекратить оскорбительные высказывания в адрес верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он подчеркнул, что подобные действия Трампа причиняют боль миллионам искренних последователей Хаменеи.