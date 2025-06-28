Иранские власти запретили директору МАГАТЭ Гросси посещать ядерные объекты

28 июня 2025, 15:11

Фото: iStock/ Rainer Puster

Иран принял решение больше не допускать генерального директора международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси к своим ядерным объектам, проинформировало агентство Mehr, ссылаясь на вице-спикера парламента государства Хамида-Реза Хаджи Бабаи.





Отмечалось, что решение правительства распространяется еще и на видеонаблюдение, ранее осуществлявшееся на объектах, на которых вело мониторинг МАГАТЭ.





«Иран больше не будет допускать Гросси на свои ядерные объекты, а также не даст устанавливать там камеры видеонаблюдения», — обратил внимание информатор агентства.