Стало известно о планах Трампа по созданию «золотого» флота

25 октября 2025, 17:57

Дональд Трамп инициировал создание нового военно-морского флота США

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп намерен сформировать обновлённый военно-морской флот. В среде ВМС за этой инициативой закрепилось неофициальное название «золотой». Газета The Wall Street Journal сообщает об этих планах, ссылаясь на свои источники.