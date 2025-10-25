Достижения.рф

Стало известно о планах Трампа по созданию «золотого» флота

Дональд Трамп инициировал создание нового военно-морского флота США
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп намерен сформировать обновлённый военно-морской флот. В среде ВМС за этой инициативой закрепилось неофициальное название «золотой». Газета The Wall Street Journal сообщает об этих планах, ссылаясь на свои источники.



По информации издания, новый флот будет включать в себя крупные боевые корабли с усиленным ракетным вооружением большой дальности, а также более компактные суда, такие как корветы.

Сейчас в составе американского флота находятся 287 кораблей. Основу составляют эсминцы, крейсеры, авианосцы, десантные корабли и подводные лодки. Одновременно с этим военные разрабатывают фрегаты нового класса.

Трамп не удовлетворен состоянием ВМС и лично участвует в разработке планов модернизации. По словам участника переговоров, цель — создать корабли с современными ракетами большой дальности.

Ранее стало известно, чем обернулись пошлины Трампа для отношений Индии и России.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0