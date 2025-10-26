Выяснилась личность анонимного донора, который пожертвовал Пентагону 130 миллионов долларов
Миллиардер Тимоти Меллон тайно пожертвовал Пентагону 130 миллионов долларов
Анонимным донором, перечислившим Пентагону 130 миллионов долларов на выплаты военнослужащим во время шатдауна правительства США, оказался миллиардер Тимоти Меллон. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет газета New York Times.
Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил факт получения анонимного пожертвования, но не раскрыл имени благотворителя.
В материале отмечается, что Меллон — избегающий публичности банкир и железнодорожный магнат.
Трамп поручил Хегсету выплатить зарплаты военным из доступных средств
Он давно является крупным спонсором президента США Дональда Трампа. Меллон не раз направлял десятки миллионов долларов на поддержку избирательных кампаний действующего американского лидера.
Однако даже столь щедрое пожертвование вряд ли станет достаточным для Пентагона — ведь необходимо покрыть зарплаты более чем 1,3 миллиона человек. Учитывая количество действующих военных, сумма в 130 миллионов эквивалентна 100 долларам на одного военнослужащего.
В начале октября сообщалось, что шатдаун в США не опасен для экономики страны, однако подрывает доверие к политической системе.