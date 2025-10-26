Выяснилась личность анонимного донора, который пожертвовал Пентагону 130 миллионов долларов

26 октября 2025, 05:07

Миллиардер Тимоти Меллон тайно пожертвовал Пентагону 130 миллионов долларов

Фото: iStock/MarianVejcik

Анонимным донором, перечислившим Пентагону 130 миллионов долларов на выплаты военнослужащим во время шатдауна правительства США, оказался миллиардер Тимоти Меллон. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет газета New York Times.





Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил факт получения анонимного пожертвования, но не раскрыл имени благотворителя.



В материале отмечается, что Меллон — избегающий публичности банкир и железнодорожный магнат.



