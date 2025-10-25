Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

25 октября 2025, 22:33

Встреча Трампа и Путина состоится только при гарантиях сделки по Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведёт новую встречу с Президентом России Владимиром Путиным только при условии уверенности в заключении сделки по Украине. Такое заявление он сделал журналистам на борту своего самолёта. Слова политика приводит РИА Новости.





Трамп подчеркнул, что не намерен тратить время попусту.

«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным», — сказал американский лидер.