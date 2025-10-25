Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным
Встреча Трампа и Путина состоится только при гарантиях сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что проведёт новую встречу с Президентом России Владимиром Путиным только при условии уверенности в заключении сделки по Украине. Такое заявление он сделал журналистам на борту своего самолёта. Слова политика приводит РИА Новости.
Трамп подчеркнул, что не намерен тратить время попусту.
«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным», — сказал американский лидер.Помимо этого, глава Белого дома отметил, что изначально предполагал: урегулирование конфликта на Украине произойдёт гораздо раньше, чем возможное достижение мира на Ближнем Востоке.
Ранее в США подготовили проект новых санкций против российской экономики. Вашингтон может ввести эти ограничения, если Москва не прекратит военные действия на Украине. Потенциальные меры затронут банковский сектор и инфраструктуру, которая обеспечивает поставки российской нефти на мировые рынки.