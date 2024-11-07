Трамп победил: Байден и Харрис поздравили нового президента

Джо Байден (Фото: сайт Кремля)
Президент США Джо Байден поздравил Дональда Трампа с победой на выборах, сообщило агентство Associated Press. Байден также пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения передачи власти.
Ранее поздравление Трампу передала его соперница на выборах, Камала Харрис. Их разговор длился несколько минут. Источник AP сообщил, Харрис подчеркнула важность мирного транзита власти.
Ожидается, что Байден выступит с обращением к населению в четверг, а Харрис также намерена обратиться к своим сторонникам в ближайшие часы.
На прошедших выборах Трамп получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, в то время как у Харрис менее 230 голосов. Окончательное утверждение результатов голосования состоится 17 декабря, а инаугурация — 20 января 2025 года.
Поздравления новому президенту уже направили бывший президент США Джордж Буш-младший, Александр Лукашенко, Эммануэль Макрон, Антониу Гуттериш и Джефф Безос.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что поздравления от Владимира Путина не планируются, отметив, что текущие отношения между Россией и США находятся на исторически низком уровне.
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Ожидается, что Байден выступит с обращением к населению в четверг, а Харрис также намерена обратиться к своим сторонникам в ближайшие часы.
На прошедших выборах Трамп получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, в то время как у Харрис менее 230 голосов. Окончательное утверждение результатов голосования состоится 17 декабря, а инаугурация — 20 января 2025 года.
Поздравления новому президенту уже направили бывший президент США Джордж Буш-младший, Александр Лукашенко, Эммануэль Макрон, Антониу Гуттериш и Джефф Безос.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что поздравления от Владимира Путина не планируются, отметив, что текущие отношения между Россией и США находятся на исторически низком уровне.
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Мария Моисеева