Байден ускорит поставки Украине из-за возможной смены курса США

Владимир Зеленский, Джо Байден
Обозреватель Politico Джек Детч сообщил, что администрация Джо Байдена планирует ускорить выделение оставшихся 6 миллиардов долларов военной помощи Украине, стремясь завершить процесс до инаугурации следующего президента.
По его словам, текущая администрация готовится к возможному прекращению поставок оружия после вступления Дональда Трампа в должность, учитывая вероятность изменения политики по поддержке Украины.
Детч отметил, что эти действия предпринимаются на фоне опасений, что новая администрация может пересмотреть текущую стратегию помощи Украине.
Уходящая команда Байдена рассчитывает завершить передачу средств до смены власти, опасаясь, что при Трампе поддержка Киева может значительно сократиться.
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Детч отметил, что эти действия предпринимаются на фоне опасений, что новая администрация может пересмотреть текущую стратегию помощи Украине.
Уходящая команда Байдена рассчитывает завершить передачу средств до смены власти, опасаясь, что при Трампе поддержка Киева может значительно сократиться.
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Мария Моисеева