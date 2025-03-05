Трамп не стал возобновлять военную помощь Украине, несмотря на усилия Зеленского

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Президент США Дональд Трамп не стал возобновлять поставки вооружения Киеву даже после письма Владимира Зеленского, в котором тот выразил готовность сесть за стол мирных переговоров с Россией. Об этом пишет американское издание The New York Times.
«Владимир Зеленский во вторник предложил курс действий, который, по его словам, может положить конец войне, одновременно пытаясь заверить администрацию Трампа в том, что его правительство привержено миру», — говорится в статье.
При этом автор отметил, что на сегодняшний день Вашингтон не собирается возобновлять поставки военной помощи Украине.
По информации The Wall Street Journal, Трамп может возобновить поставки оружия только после того, как увидит решимость Киева начать мирные переговоры с Россией.
Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Белого дома, сообщил, что США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ. По данным американских СМИ, речь идет даже о тех поставках, которые уже отправлены. Они до Украины уже не дойдут.
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Элина Позднякова