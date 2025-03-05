В Киеве заявили, что Зеленский не писал писем Трампу

Владимир Зеленский
Говоря о письме Владимира Зеленского, президент США Дональд Трамп имел в виду его публикацию в соцсети Х, сообщил пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров, его слова приводят украинские СМИ.
4 марта Зеленский опубликовал пост, в котором заявил о своем желании продолжить сотрудничество с США . Также он выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме. При этом извинений от Зеленского так и не последовало.
Ранее Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского, который заверил о своей готовности сесть за стол переговоров для установления мира на Украине.
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«Ни одного письма от Зеленского не было, Трамп говорил о посте в соцсети», — заявил Никифоров.Эту информацию подтвердила и посол Киева в Вашингтоне Оксана Маркарова.
«В очень сложной ситуации все же двигаемся вперед, развиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Сообщение нашего президента зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал: «Я ценю, что он написал это письмо"», — написала Маркарова в соцсети.
Ранее Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского, который заверил о своей готовности сесть за стол переговоров для установления мира на Украине.
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Элина Позднякова