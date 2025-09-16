Сербия опровергла утверждения о планах ввести визы для россиян

16 сентября 2025, 02:41

Посол Бабич: Сербия не собирается вводить визы для россиян из-за давления ЕС

Фото: iStock/stevanovicigor

Сербия не намерена вводить визовый режим для граждан России, несмотря на давление со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом заявил ТАСС посол республики в России Момчило Бабич.





Он выразил уверенность, что как минимум до 2027 года визы для россиян введены не будут.





«Мне неизвестно о том, чтобы правительство Сербии готовилось к этому. Более того, я уверен, что это неправда», — сказал посол.

