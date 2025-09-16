Сербия опровергла утверждения о планах ввести визы для россиян
Посол Бабич: Сербия не собирается вводить визы для россиян из-за давления ЕС
Сербия не намерена вводить визовый режим для граждан России, несмотря на давление со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом заявил ТАСС посол республики в России Момчило Бабич.
Он выразил уверенность, что как минимум до 2027 года визы для россиян введены не будут.
«Мне неизвестно о том, чтобы правительство Сербии готовилось к этому. Более того, я уверен, что это неправда», — сказал посол.Бабич напомнил, что Сербию не принимают в ЕС, и задался вопросом о том, какой смысл стране идти на шаги не в интересах сербского народа.
Вучич высказал позицию Сербии в отношении России на встрече с Путиным в Пекине
«Будь то энергетика, оборона, Россия — наш надежный союзник», — заключил он.Сербия имеет статус кандидата в члены ЕС с 2012 года. Страна стремится к евроинтеграции, однако не раз отмечала, что учитывает экономические и политические риски.
В конце августа президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что Белград не будет вводить санкции против России, несмотря на стремление страны к членству в Европейском союзе. Он также подчеркнул важность традиционных отношений с Москвой.