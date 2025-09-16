Над правительственными зданиями Польши нейтрализовали БПЛА

16 сентября 2025, 00:04

Туск: Над правительственными зданиями в Варшаве уничтожили беспилотник

Фото: iStock/macky_ch

Над правительственными зданиями в Варшаве обезвредили дрон. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X.





По словам политика, БПЛА летел над зданиями улиц Парковой и Бельведерской. Его успешно нейтрализовала Служба государственной охраны.





«Задержаны двое граждан Белоруссии», — добавил Туск.