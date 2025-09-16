Над правительственными зданиями Польши нейтрализовали БПЛА
Туск: Над правительственными зданиями в Варшаве уничтожили беспилотник
Над правительственными зданиями в Варшаве обезвредили дрон. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X.
По словам политика, БПЛА летел над зданиями улиц Парковой и Бельведерской. Его успешно нейтрализовала Служба государственной охраны.
«Задержаны двое граждан Белоруссии», — добавил Туск.В публикации не указывается, каким образом белорусов считают связанными с происшествием. Сейчас правоохранительные органы расследуют ситуацию.
«Спектакль» с беспилотниками испортил отношения Польши и США
Напомним, что 10 сентября польский премьер-министр сообщил о фиксации не менее 19 беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. Туск обвинил в инциденте Россию, однако ничем не мог подтвердить слова о происхождения якобы российских дронов.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что считает обвинения беспочвенными.
Примечательно, что только 46 из 193 стран-членов Организации Объединённых Наций (ООН) выразили поддержку заявлению о якобы причастности России к инциденту с БПЛА.