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Трамп подписал указ о появлении в США государственного языка впервые за 250 лет

Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского официальным языком страны, что случилось впервые за 249-летнюю эпоху с момента провозглашения независимости Штатов. Об этом рассказали в Белом доме.
Теперь в США появился государственный язык, утвержденный на федеральном уровне. Это произошло впервые за 249-летнюю историю, с момента провозглашения независимости Штатов. Уточняется, что данный указ направлен на достижение единства и общей американской культуры у американских граждан.

Благодаря этому правительственные учреждения и организации получили право выбирать, продолжать ли им оказывать услуги на других языках, кроме английского. Это касается тех субъектов, которые получают финансирование за счет федеральных средств.

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Компания Haltbakk Bunkers назвала конфликт Трампа и Зеленского дерьмом
02 марта 2025, 01:50

Фото: iStock/ronniechua

Нефтяной гигант Haltbakk Bunkers назвал конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским дерьмом и отказался от поставок топлива американским войскам в Норвегии. Об этом сообщает Daily Express.
«Сегодня мы стали свидетелями самого большого дерьма, когда-либо представленного в прямом эфире нынешним американским президентом и его вице-президентом. В результате мы решили немедленно прекратить поставлять топливо американским войскам в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты!» — говорится в заявлении компании, опубликованном изданием.

Это не первый случай, когда американская сторона столкнулась с негативной реакцией после конфликта Зеленского с Трампом. Вице-президент США Джей-Ди Вэнc, участвовавший в диалоге, не смог провести отдых в Вермонте. Его кортеж сопровождали проукраинские демонстранты, называвшие политика предателем.

Напомним, что 28 февраля прошла встреча Дональда Трампа и Джей-Ди Вэнcа с Владимиром Зеленским. В ходе нее между сторонами возникла перепалка, в конце которой представителей Украины выгнали из Белого дома. Последние рассчитывали на подписание договора по совместной добыче редкоземельных металлов, но американская сторона отказалась от заключения сделки.

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«А мы?»: Страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
Прибалтийские страны недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
01 марта 2025, 22:05

Фото: istockphoto/artJazz

Три прибалтийские республики остались крайне недовольны тем фактом, что власти Соединённого Королевства не пригласили их лидеров в Лондон, где 2 марта пройдёт саммит, посвящённый Украине. Речь идёт, понятно, о Латвии, Литве и Эстонии.
Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник в европейских дипломатических кругах. По словам собеседника корреспондента, Москва «с большим интересом заметит», что главы указанных государств не получили приглашения принять участие во встрече в столице Великобритании.

«Все три балтийских государства являются одними из самых больших сторонников Украины по выделенным (на помощь Киеву - прим. ред.) процентам от ВВП и средствам... Все решения напрямую влияют на нашу безопасность. Как будто это еще один пакт, чтобы разделить Европу», — сказал источник на условиях анонимности.

Он также добавил, что и у России, и у литовцев вместе с латвийцами и эстонцами сложится полное впечатление, что руководство этих стран «продалось США».

В Лондоне соберётся около десятка лидеров европейских государств, чтобы обсудить ситуацию на Украине и возможные способы урегулирования конфликта, включая создание специального контингента международных сил. Туда же должен прибыть и Зеленский. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается поговорить по телефону с главами Литвы, Латвии и Эстонии. Собеседник телеканала недовольно заметил, что это слабая замена личному участию в саммите.

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ВС США ликвидировали высокопоставленного офицера, связанного с «Аль-Каидой»*
01 марта 2025, 20:21

Фото: iStock/Im Yeongsik

Вооружённые силы США объявили об уничтожении высокопоставленного офицера исламистской группировки «Хуррас ад-Дин», которая связана с международной террористической группировкой «Аль-Каида»*. Соответствующее видео представлено на странице американского оборонного ведомства в соцсети Х.
В публикации сказано, что 23 февраля силы Центрального командования США точным авиаударом по северо-западу Сирии уничтожили Мухаммеда Юсуфа Зию Талая, который состоял в исламистской группировке.

Опубликованные кадры, предположительно, были сняты с беспилотника. На них видно, как движущийся по дороге автомобиль поражается ударом, после чего в салоне начинается пожар.

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Глава турецкого МИД Фидан примет участие в переговорах по Украине в Лондоне
01 марта 2025, 18:30

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан представит свою страну на организуемой Лондоном встрече по Украине. Запланировано, что она состоится 2 марта.
Ожидается, что в столице Великобритании глава МИД Турции подтвердит готовность Анкары снова, как в 2022 году, принять у себя переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного чиновника в турецких дипломатических кругах.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан представит на встрече по Украине президента нашей страны. На мероприятии он намерен подчеркнуть, что Турция прилагает усилия по прекращению российско-украинской войны путем установления справедливого и прочного мира», — сказал дипломат.

Также, по его словам, Фидан намерен акцентировать внимание всех заинтересованных сторон на том, что «обеспечение безопасности, экономического процветания и стабильности в регионе» должно стать ключевой целью на весь переговорный период.

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«Выглядел не очень»: Песков оценил внешнее впечатление от облика Зеленского
Дмитрий Песков критически отнёсся к внешнему виду Зеленского перед визитом в США
01 марта 2025, 18:05

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

За несколько дней до встречи в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом просроченный украинский президент производил неважное впечатление своим внешним обликом. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Об этом в своём телеграм-канале рассказал журналист ВГТРК и ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин. Он задал вопрос представителю Кремля, какое впечатление производит на него глава киевского режима чисто внешне.

«Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него», — сказал импозантный Песков.

Стоит напомнить, что такое впечатление произвёл Зеленский на пресс-секретаря президента РФ ещё до «взбучки», которую устроил своему собеседнику Дональд Трамп, и до фактического изгнания киевского гостя из Белого дома. Вряд ли после всех этих событий, включая срыв сделки по редкоземельным минералам, украинский президент стал выглядеть лучше.

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