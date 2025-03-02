Трамп подписал указ о появлении в США государственного языка впервые за 250 лет

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского официальным языком страны, что случилось впервые за 249-летнюю эпоху с момента провозглашения независимости Штатов. Об этом рассказали в Белом доме.
Теперь в США появился государственный язык, утвержденный на федеральном уровне. Это произошло впервые за 249-летнюю историю, с момента провозглашения независимости Штатов. Уточняется, что данный указ направлен на достижение единства и общей американской культуры у американских граждан.
Благодаря этому правительственные учреждения и организации получили право выбирать, продолжать ли им оказывать услуги на других языках, кроме английского. Это касается тех субъектов, которые получают финансирование за счет федеральных средств.
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Благодаря этому правительственные учреждения и организации получили право выбирать, продолжать ли им оказывать услуги на других языках, кроме английского. Это касается тех субъектов, которые получают финансирование за счет федеральных средств.
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Иван Мусатов