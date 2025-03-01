Рубио: Зеленский должен извиниться перед Трампом после фиаско в Белом доме

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Владимир Зеленский должен извиниться перед президентом США Дональдом Трампом после своего фиаско в Белом доме. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться после того, как его встреча с Трампом в Овальном кабинете обернулась „фиаско“», — сообщает CNN.
К тому же Рубио усомнился в желании Зеленского достичь мира на Украине. Ранее главу киевского режима в этом обвинял и Дональд Трамп.
Напомним, что встреча политиков обернулась скандалом. После нее администрация Трампа рассматривает возможность остановки любой военной помощи ВСУ. На данный момент США уже прекратили финансирование восстановления энергоинфраструктуры Украины.
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Иван Мусатов