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Рубио: Зеленский должен извиниться перед Трампом после фиаско в Белом доме

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский должен извиниться перед президентом США Дональдом Трампом после своего фиаско в Белом доме. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться после того, как его встреча с Трампом в Овальном кабинете обернулась „фиаско“», — сообщает CNN.

К тому же Рубио усомнился в желании Зеленского достичь мира на Украине. Ранее главу киевского режима в этом обвинял и Дональд Трамп.

Напомним, что встреча политиков обернулась скандалом. После нее администрация Трампа рассматривает возможность остановки любой военной помощи ВСУ. На данный момент США уже прекратили финансирование восстановления энергоинфраструктуры Украины.

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Трамп не заинтересован в подписании сделки по ресурсам Украины после скандала с Зеленским
Трампа не интересует сделка по ресурсам Украины после скандала с Зеленским
01 марта 2025, 03:07

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в подписании сделки по редкоземельным ресурсам Украины после своей перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает Reuters.
«Трамп не заинтересован в возобновлении украинской сделки по минералам в настоящее время», — рассказал высокопоставленным чиновник изданию.

Напомним, что на переговорах 28 февраля между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возник конфликт. В ходе него последний матом отреагировал на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса. Теперь американская сторона рассматривает полный отказ от продолжения финансирования ВСУ, а также Штаты могут запустить проверку о судьбе средств, выделенных Украине на военную помощь.

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#трамп
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Трамп не стал отдавать Зеленскому приготовленную для него еду и отдал ее сотрудникам Белого дома
Sky News: Трамп отдал приготовленную Зеленскому еду сотрудникам Белого дома
01 марта 2025, 02:53

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп не стал отдавать Владимиру Зеленскому приготовленную для него еду и отдал ее сотрудникам Белого дома. Об этом рассказали Sky News.
«Трамп пригласил членов команды из Западного крыла Белого дома на обед. Ранее он предназначался для Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

Скандальная встреча Трампа и Зеленского произошла 28 февраля. После перепалки политиков США отказались финансировать восстановление энергетической инфраструктуры Украины. К тому же администрация Трампа рассматривает полный отказ от дальнейшей военной помощи ВСУ. Американский лидер призвал Зеленского перестать критиковать Путина и Россию и заявил, что тот глава киевского режима не хочет мира.

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Зеленский отказался извиняться перед Трампом после перепалки Белом доме
01 марта 2025, 02:39

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский отказался извиниться перед президентом США Дональдом Трампом после их перепалки в Белом доме. Об этом глава киевского режима заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», — сказал Зеленский.

По словам главы киевского режима, он верит в возможность спасения своих отношений с Трампом. Помимо этого Зеленский отметил, что Украина желает мира, а Путина и Россию он считает врагами. К тому же Зеленский признался, что не собирается уходить в отставку и до сих пор ждет подписания сделки по редкоземельным металлам.

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Делегация из Украины еще час ждала подписания сделки по ресурсам после скандала
01 марта 2025, 02:26

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинская делегация на протяжении часа ждала подписания соглашения по ресурсам после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает Axios.
«Делегация из Киева ожидала около часа, все еще надеясь подписать сделку», — говорится в сообщении.

При этом госсекретарь и советник по нацбезопасности США подошли к Владимиру Зеленскому и сказали ему уйти. По информации Fox News, Трамп фактически выгнал главу киевского режима, обвинив того в неуважении.

Напомним, что 28 февраля состоялась первая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его итогам была отменена пресс-конференция. К тому же сразу после встречи Штаты завершили проект по поддержке восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

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Зеленский обматерил вице-президента США Венса в ходе встречи с Трампом
01 марта 2025, 01:07

Владимир Зеленский: (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский обматерил вице-президента США Джей Ди Вэнса в ходе своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет telegram-канал «Военкоры русской весны».
В публикации обратили внимание на реакцию Зеленского после слов Вэнса о ситуации на Украине. Последний указал на проблемы с пополнением личного состава в рядах ВСУ. К тому же было сказано о проигранных сражениях украинской армии.

В ответ на это Зеленский спросил, был ли Вэнс на Украине. Тот ответил, что знает о ситуации благодаря различным историям. После этого глава киевского режима закатил глаза и выругался русским матом.

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