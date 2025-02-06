Трамп подпишет указ по борьбе с антихристианскими предрассудками

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на национальном молитвенном завтраке заявил, что планирует подписать новый указ. Он буде посвящён борьбе с «антихристианскими предрассудками».
Новый хозяин Белого дома также сообщил о создании новой комиссии США, которая будет заниматься вопросами религиозной свободы, сообщает РИА Новости.
«Я объявляю, что создам совершенно новую президентскую комиссию по религиозной свободе», — заявил американский лидер.
Трамп отметил, что это будет «очень большое дело», призванное защищать самое фундаментальное право». Президент также сказал, что назначит генерального прокурора США Пэм Бонди главой новой рабочей группы, направленной на борьбу с антихристианскими предубеждениями в Соединённых Штатах.
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«Я объявляю, что создам совершенно новую президентскую комиссию по религиозной свободе», — заявил американский лидер.
Трамп отметил, что это будет «очень большое дело», призванное защищать самое фундаментальное право». Президент также сказал, что назначит генерального прокурора США Пэм Бонди главой новой рабочей группы, направленной на борьбу с антихристианскими предубеждениями в Соединённых Штатах.
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Александр Бойцов