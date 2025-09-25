Трамп поглумился над портретом Байдена в Белом доме
Президент США Дональд Трамп велел заменить портрет своего предшественника Джо Байдена на изображение автопера на «Аллее славы» в Белом доме. Об этом сообщила помощник действующего главы государства Марго Мартин в социальной сети X.
Президентскую «Аллею славы» создали по инициативе Трампа. На стене колоннады западного крыла Белого дома в хронологическом порядке выставили черно-белые портреты лидеров страны. Теперь после портрета Трампа (2016–2020) висит фотография машинки для автоподписи (2020–2024).
Ранее Байден признавался, что использовал автоперо, когда подписывал указы о помиловании и смягчении наказания сотен людей, включая членов своей семьи. По его словам, он делал это, поскольку указов «было много».
