Трамп поглумился над портретом Байдена в Белом доме

25 сентября 2025, 08:18

Трамп заменил портрет Байдена на фото автопера на «Аллее славы» в Белом доме

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп велел заменить портрет своего предшественника Джо Байдена на изображение автопера на «Аллее славы» в Белом доме. Об этом сообщила помощник действующего главы государства Марго Мартин в социальной сети X.