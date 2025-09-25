Министр разведки Ирана Хатиб заявил о проникновении на ядерный полигон Израиля

25 сентября 2025, 00:29

Фото: Istocki/Zeferli

Спецподразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провело успешную операцию по проникновению на охраняемый ядерный объект близ израильского города Димона. Об этом 24 сентября сообщил министр разведки Ирана Исмаил Хатиб, подтвердив хищение конфиденциальных данных израильских ядерных специалистов.