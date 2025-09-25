Министр разведки Ирана Хатиб заявил о проникновении на ядерный полигон Израиля
Спецподразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провело успешную операцию по проникновению на охраняемый ядерный объект близ израильского города Димона. Об этом 24 сентября сообщил министр разведки Ирана Исмаил Хатиб, подтвердив хищение конфиденциальных данных израильских ядерных специалистов.
По словам Хатиба, операция позволила получить полный пакет документов, включая имена, адреса и рабочие связи 189 военных экспертов и физиков-ядерщиков Израиля. Также добыты материалы о секретных проектах каждого из специалистов и информации о военных объектах двойного назначения. Хатиб подчеркнул, что список данных продолжает пополняться.
Телеканал SNN, ссылаясь на заявление министра, уточнил, что проникновение стало частью масштабного разведывательного плана. В ходе операции были получены миллионы фрагментов информации, включая фотографии ученых и ключевых объектов, таких как военная база в Негеве.
Ранее, 24 июня, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил заинтересованность международного сообщества в присоединении Израиля к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он отметил, что это усилило бы режим нераспространения.
