«Чрезвычайно важная вещь»: Путин поручил наладить координацию по кадрам с регионами
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, администрации президента и Сбербанку выстроить эффективную систему работы с регионами по кадровым вопросам. Об этом он заявил на заседании Государственного совета, сообщает сайт Кремля.
По словам главы государства, необходимо собрать в Москве помощников глав регионов, отвечающих за кадровую политику, чтобы наладить координацию и обмен опытом. В этой работе особую роль должен сыграть Сбербанк, поскольку у кредитной организации уже налажены подобные процессы.
Путин подчеркнул, что системная работа с региональными кадрами имеет стратегическое значение и во многом определяет будущее страны.
Читайте также: