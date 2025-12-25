Достижения.рф

«Чрезвычайно важная вещь»: Путин поручил наладить координацию по кадрам с регионами

Путин заявил, что работа с кадровыми помощниками регионов критически важна
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, администрации президента и Сбербанку выстроить эффективную систему работы с регионами по кадровым вопросам. Об этом он заявил на заседании Государственного совета, сообщает сайт Кремля.



По словам главы государства, необходимо собрать в Москве помощников глав регионов, отвечающих за кадровую политику, чтобы наладить координацию и обмен опытом. В этой работе особую роль должен сыграть Сбербанк, поскольку у кредитной организации уже налажены подобные процессы.

Путин подчеркнул, что системная работа с региональными кадрами имеет стратегическое значение и во многом определяет будущее страны.

Софья Метелева

