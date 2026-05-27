«Много комичных персонажей»: Политолог назвал возможных президентов США после Трампа

27 мая 2026, 17:30

Политолог Дудаков: следующими президентами США могут стать Рубио и Харрис

Госсекретарь Марко Рубио и экс-вице-президент Камала Харрис могут стать кандидатами на предстоящих президентских выборах в США в 2028 году. Такое предположение высказал политолог-американист Малек Дудаков.





По его словам в беседе с NEWS.ru, республиканцев также способен представить действующий вице-президент Джей Ди Вэнс, чьи шансы на выдвижение эксперт оценивает как значительно более высокие по сравнению с Рубио. Комментируя информацию об участии в гонке сценариста «Симпсонов» Дэна Грини, Дудаков отметил, что реальное выдвижение ключевых фигур начнется уже в декабре 2026 года — сразу после выборов в Конгресс 3 ноября.





«Летом 2027 года, скорее всего, мы увидим первые дебаты кандидатов в президенты Соединенных Штатов. Голосование на праймериз начнется в январе-феврале 2028 года. Поэтому здесь еще определенное время есть, но, конечно, за этот период мы увидим много разных комичных персонажей вроде сценариста «Симпсонов», которые тоже будут пытаться повлиять на президентскую гонку, хотя возможности у них будут крайне ограничены», — подчеркнул эксперт.