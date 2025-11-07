Трамп пока не отказал Украине в поставках дальнобойного оружия

07 ноября 2025, 19:58

Зеленский: США дали «позитивные сигналы» по ракетам Tomahawk

Фото: Istock / ewg3D

Владимир Зеленский сообщил, что американский лидер Дональд Трамп пока не сказал «нет» относительно передачи дальнобойных ракет Tomahawk.





Киев получил ряд положительных сигналов от представителей США. Об этом глава государства заявил на брифинге, передаёт «РБК-Украина».





«Трамп не сказал «нет» насчёт Tomahawk, и мы слышали положительные слова других людей с американской стороны. Но всё зависит от президента. Мы говорили с производителями оружия, не только о Tomahawk, есть другое дальнобойное вооружение, которое нам подходит», — пояснил Зеленский.