Трамп пока не отказал Украине в поставках дальнобойного оружия
Зеленский: США дали «позитивные сигналы» по ракетам Tomahawk
Владимир Зеленский сообщил, что американский лидер Дональд Трамп пока не сказал «нет» относительно передачи дальнобойных ракет Tomahawk.
Киев получил ряд положительных сигналов от представителей США. Об этом глава государства заявил на брифинге, передаёт «РБК-Украина».
«Трамп не сказал «нет» насчёт Tomahawk, и мы слышали положительные слова других людей с американской стороны. Но всё зависит от президента. Мы говорили с производителями оружия, не только о Tomahawk, есть другое дальнобойное вооружение, которое нам подходит», — пояснил Зеленский.Он добавил, что в случае положительного решения Трампа американская сторона «с радостью» предоставит ВСУ необходимое вооружение.