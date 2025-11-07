Венгрия подпишет с США соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

07 ноября 2025, 19:44

Сийярто: сделка с США укрепит стратегическую позицию Венгрии

Фото: Istock / butenkow

Венгрия готовится подписать с США соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в своём блоге.





По его словам, предстоящая встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном имеет стратегическое значение для Будапешта.





«Мы отметим, что, учитывая наши геополитические реалии, сохранение возможности закупки энергии из России без санкций или правовых ограничений имеет важнейшее значение для энергетической безопасности Венгрии», — добавил Сийярто.