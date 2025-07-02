Трамп показал комнату Белого дома, где встречались Клинтон и Левински

02 июля 2025, 15:27

Фото: iStock/Vacclav

Президент США Дональд Трамп показал сенаторам из Республиканской партии комнату Белого дома, расположенную рядом с Овальным кабинетом, где бывший американский лидер Билл Клинтон встречался со стажёркой Моникой Левински. Об этом в интервью NBC рассказал один из республиканцев.