Трамп показал комнату Белого дома, где встречались Клинтон и Левински
Президент США Дональд Трамп показал сенаторам из Республиканской партии комнату Белого дома, расположенную рядом с Овальным кабинетом, где бывший американский лидер Билл Клинтон встречался со стажёркой Моникой Левински. Об этом в интервью NBC рассказал один из республиканцев.
По его словам, сейчас там хранится одежда и сувениры с символикой MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»), которые Трамп дарит гостям во время их визитов.
Напомним, что бывший президент Соединённых Штатов Билл Клинтон был уличён в связи с Моникой Левински, проходившей стажировку в Белом доме в 1995 году. Через три года, в 1998-м, Палата представителей США объявила Клинтону импичмент. В 1999 году в Сенате начался процесс, на котором бывший глава государства был оправдан по всем пунктам обвинения.
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