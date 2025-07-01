«Продолжайте побеждать»: Трамп начал продавать духи за 19 тысяч рублей
Президент США Дональд Трамп начал продавать духи Victory 45-47 за 19 тыс. рублей
Президент США Дональд Трамп начал продавать духи под названием Victory 45-47 («Победа 45-47»). Информация о продажах появилась в социальной сети Truth Social.
Уточняется, что существует мужская и женская версии духов.
«Купите себе флакон, и не забудьте купить его для своих близких. Наслаждайтесь, получайте удовольствие и продолжайте побеждать», — написал Трамп в Truth Social.Цена парфюма — 249 долларов (19,5 тыс. рублей). Флакон в виде статуэтки сделан из розового золота.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выпустил лимитированную серию футболок с его портретом и надписью DADDY («папочка»).