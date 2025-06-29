Дональд Трамп выпустил футболки с надписью «папочка»
Американский президент Дональд Трамп выпустил лимитированную серию футболок с его портретом и надписью DADDY («папочка»), проинформировала газета New York Post (NYP).
В Объединенном комитете по сбору средств Национального комитета президента Соединенных Штатов Америки (JFC) обратили внимание, что когда Джо Байден находился у власти, над «ними смеялись на мировой арене».
«Весь мир унижал нас! Но благодаря вашему любимому президенту (мне!) нас снова уважают», — подчеркнули представители JFC в электронном письме, которое рекламировало футболку.
Напомним, генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, комментируя высказывания Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме назвал его «папочкой», которому пришлось вмешаться в конфликт двух детей.
Затем Трамп подчеркнул, что Рютте высказался в его адрес «с большой нежностью». Однако, если вдруг выяснится, что лидер США не нравится главе НАТО, то Трамп вернется и сильно «отшлёпает» его.