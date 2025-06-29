Дональд Трамп выпустил футболки с надписью «папочка»

29 июня 2025, 20:49

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Американский президент Дональд Трамп выпустил лимитированную серию футболок с его портретом и надписью DADDY («папочка»), проинформировала газета New York Post (NYP).





В Объединенном комитете по сбору средств Национального комитета президента Соединенных Штатов Америки (JFC) обратили внимание, что когда Джо Байден находился у власти, над «ними смеялись на мировой арене».





«Весь мир унижал нас! Но благодаря вашему любимому президенту (мне!) нас снова уважают», — подчеркнули представители JFC в электронном письме, которое рекламировало футболку.