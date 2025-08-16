Трамп показал Путину «тайные» истребители F-22
Президент США Дональд Трамп показал российскому лидеру Владимиру Путину истребители пятого поколения F-22 Raptor, которые обычно не демонстрируются широкой публике и «скрыты от любопытных глаз». Об этом сообщает The Economist.
По данным издания, четыре истребителя F-22 были размещены на территории американской военной базы Элмендорф-Ричардсон (штат Аляска) накануне саммита с участием российской делегации. Встреча прошла 15 августа в формате «три на три». Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и посол РФ в США.
F-22 Raptor – многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный в 1990-х годах американскими компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics. Он считается одним из самых технологически продвинутых боевых самолётов в мире и редко участвует в открытых демонстрациях или учениях с иностранным участием.
Эксперты считают, что демонстрация этих самолётов в рамках дипломатического визита могла быть сигналом, призванным подчеркнуть военный потенциал США и напомнить о технологическом превосходстве американских вооружённых сил.
