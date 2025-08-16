Трамп показал Путину «тайные» истребители F-22

16 августа 2025, 11:14

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Президент США Дональд Трамп показал российскому лидеру Владимиру Путину истребители пятого поколения F-22 Raptor, которые обычно не демонстрируются широкой публике и «скрыты от любопытных глаз». Об этом сообщает The Economist.