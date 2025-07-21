В РФ оценили объявление Пентагоном тендера на поставку Молдавии приборов ночного видения

21 июля 2025, 18:28

Дандыкин: США пытаются подтянуть Молдавию к своим техническим стандартам

Фото: iStock/Ruma Aktar

Увеличение поставок вооружения НАТО в Молдавию говорит о расширении подготовки спецподразделений. Такое мнение выразил капитан 1–го ранга в отставке Василий Дандыкин.





Ранее стало известно, что Пентагон объявил тендер на поставку партии приборов ночного видения для Молдавии. Всего планируется поставить 370 приборов ночного видения и 740 перезаряжаемых батарей к ним. Поставки оборудования, вероятно, будут осуществляться Сухопутными силами США.





«Партия приборов ночного видения в несколько сотен штук с учётом довольно малой численности ВС Молдовы — поставка довольно значительная. Понятно, что в первую очередь они пойдут в спецподразделения, для усиления снайперских групп и групп разведки. Очевидно, что и США, и НАТО в целом пытаются подтянуть Молдову к своим техническим стандартам», — отметил Дандыкин в беседе с RT.