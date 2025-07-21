В РФ оценили объявление Пентагоном тендера на поставку Молдавии приборов ночного видения
Дандыкин: США пытаются подтянуть Молдавию к своим техническим стандартам
Увеличение поставок вооружения НАТО в Молдавию говорит о расширении подготовки спецподразделений. Такое мнение выразил капитан 1–го ранга в отставке Василий Дандыкин.
Ранее стало известно, что Пентагон объявил тендер на поставку партии приборов ночного видения для Молдавии. Всего планируется поставить 370 приборов ночного видения и 740 перезаряжаемых батарей к ним. Поставки оборудования, вероятно, будут осуществляться Сухопутными силами США.
«Партия приборов ночного видения в несколько сотен штук с учётом довольно малой численности ВС Молдовы — поставка довольно значительная. Понятно, что в первую очередь они пойдут в спецподразделения, для усиления снайперских групп и групп разведки. Очевидно, что и США, и НАТО в целом пытаются подтянуть Молдову к своим техническим стандартам», — отметил Дандыкин в беседе с RT.
По его словам, это делается для того, чтобы потом использовать против РФ в зоне проведения специальной военной операции.
Накануне посол Москвы в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Молдавия испортила отношения с Россией под давлением Запада, пишут argumenti.ru.
По его словам, правящая в Молдавии Партия действия и солидарности взяла курс на вооружение, а также выслала российских дипломатов под давлением стран Европейского союза.