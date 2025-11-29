Дочь губернатора Мурманской области стала жертвой мошенников

29 ноября 2025, 01:07

Андрей Чибис (Фото: Telegram / @andrey_chibis)

Мошенники смогли выманить у дочери губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Елизаветы деньги. Об этом сам глава региона сообщил в Телеграм-канале.





По его словам, у девушки попросили выслать код для получения якобы заказанной доставки. Дальше ситуация стремительно переросла в серьёзное преступление с угрозами и шантажом.



Злоумышленники сумели выманить у девушки определённую сумму денег, хотя точные цифры Чибис называть не стал. Более того, преступники не остановились на достигнутом и продолжили оказывать давление на семью губернатора.





«Угрозы и сейчас продолжаются, в том числе запугивают и фейками в соцсетях, и компрометирующей какой-то информацией. Этим вопросом уже занимаются правоохранительные органы», — сказал Чибис.