Названы обстоятельства гибели азербайджанского консула в Иране

Консул Азербайджана Рамиль Рза оглу Имранов погиб в ДТП в Тебризе

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Представитель Генерального консульства Азербайджана в Иране Рамиль Рза оглу Имранов погиб в результате ДТП, которое случилось в городе Тебриз. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на МИД страны.





По предварительной информации, авария произошла на автомобильной дороге Джульфа — Тебриз недалеко от поселка Маранд. В министерстве уточнили, что на момент ДТП дипломат находился за рулем транспортного средства и исполнял служебные обязанности.



«Мы глубоко потрясены известием о том, что наш уважаемый коллега-дипломат, Рамиль Рза оглу Имранов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия», — отреагировали в Телеграм-канале МИД.