В США переполошились от предупреждения России

MWM: учения России и Белоруссии особо значимы из-за эскалации с Западом

Совместные ядерные учения России и Белоруссии, прошедшие с 19 по 21 мая, стали для Запада мощным сигналом на фоне обострения отношений с Москвой. Об этом пишет Military Watch Magazine.





Обозреватели отметили, что в ходе маневров продемонстрировали высокую степень развития и разнообразие российского ядерного арсенала, что особенно важно в условиях растущей напряженности между Россией и западным блоком. В публикации подчеркивается, что влияние ядерного потенциала РФ на сдерживание военных действий со стороны НАТО, о котором не раз заявляли официальные лица стран альянса, лишь укрепило консенсус относительно жизненной важности этих сил для Москвы.



Согласно статье, в ходе учений задействовали шесть типов боеприпасов с ядерным потенциалом. Отдельное внимание уделяется гиперзвуковой крылатой ракете «Циркон». Как указывается в материале, принятие на вооружение всё большего числа таких ракет — в том числе на атомных подводных лодках проекта «Ясень» с практически неограниченной дальностью хода — будет иметь серьезнейшие последствия для возможностей российских Вооруженных сил по нанесению ударов тактическим ядерным оружием.



В Минобороны России сообщили об успешном проведении учений совместно с белорусскими военными. К маневрам привлекались Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в учениях участвовали более 64 тысяч человек и свыше 7 800 единиц вооружения и военной техники. В ходе маневров также отрабатывались совместная подготовка и применение ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.



