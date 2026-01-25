Силовику откусили палец во время протестов в Миннесоте
Двое молодых людей напали на сотрудника иммиграционной службы (ICE) во время протестов в Миннеаполисе. Об этом в соцсети X сообщилап министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин.
Публикацию она сопроводила снимком отрызанного пальца и фотографией предполагаемых преступников. Согласно заявлению Маклафлин, ими были молой парень и девушка.
«В Миннеаполисе эти бунтовщики напали на нашего сотрудника внутренней безопасности, и один из них откусил ему палец. Он потеряет палец», — написала чиновница.Миннесоту охватила волна беспорядков после того, как один из сотрудников ICE застрелил местного жителя. Тысячи протестующих вступили в схватку с силовиками.