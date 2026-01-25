Протестующие в Миннеаполисе начали возводить баррикады
В американском городе Миннеаполис обостряется социально‑политический кризис. На улицы выходят тысячи протестующих, силовики проводят жёсткие задержания, а местные жители возводят баррикады, передаёт NBC.
Катализатором массовых выступлений стало убийство 37‑летнего гражданина США. В мужчину выстрелил агент иммиграционной службы (ICE). По имеющейся информации, у погибшего не было серьёзного криминального прошлого.
Несмотря на экстремально низкую температуру (−21 °C), число участников акций неуклонно растёт. Силовики активно задерживают граждан в весьма жёсткой форме. Демонстранты не сдаются и выстраивают баррикады, препятствуя движению транспорта ICE. Полиция и федеральные службы задействовали тяжёлую технику для контроля над ситуацией, ожидается прибытие Национальной гвардии.
В настоящий момент диалог между протестующими и властями не налажен, а обстановка в городе остаётся напряжённой. Правоохранительные органы продолжают работу по стабилизации ситуации, однако масштабы протестов указывают на глубокий социальный раскол.
