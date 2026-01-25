Протестующие в Миннеаполисе начали возводить баррикады

25 января 2026, 01:07

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

В американском городе Миннеаполис обостряется социально‑политический кризис. На улицы выходят тысячи протестующих, силовики проводят жёсткие задержания, а местные жители возводят баррикады, передаёт NBC.