Трамп пообещал положить конец выплатам Украине

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал решить вопрос с миллиардными выплатами Украине, если он победит на президентских выборах в ноябре, передает РИА Новости.
Выступая перед сторонниками в Детройте, штат Мичиган,, он отметил, что каждый раз, когда заканчивается визит Владимира Зеленского в США, из Вашингтона поступают очередные миллиарды долларов помощи.
Он добавил, что намерен разобраться с крупными выплатами Киеву.
Бывший американский лидер также назвал Зеленского «величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков».
Ранее Дональд Трамп раскритиковал пакет помощи США Украине в размере 60 миллиардов долларов. Он также заявил, что ситуация вокруг Украины может быть быстро разрешена.
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«И так без конца», – посетовал Трамп.
Он добавил, что намерен разобраться с крупными выплатами Киеву.
Бывший американский лидер также назвал Зеленского «величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков».
Ранее Дональд Трамп раскритиковал пакет помощи США Украине в размере 60 миллиардов долларов. Он также заявил, что ситуация вокруг Украины может быть быстро разрешена.
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Александр Климов