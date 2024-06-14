Трамп оценил отношения с Путиным

Фото: сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive заявил, что ладил с президентом РФ Владимиром Путиным, но был с ним жестким по вопросу «Северного потока — 2».
«Забавно, что мне легче выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми. Со слабыми я не очень уживаюсь», — заявил экс-президент США.Бывший американский лидер добавил, что также уважал председателя Китая Си Цзиньпина.
Путин в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону охарактеризовал отношения с Трампом как «добрые и хорошие». В начале июня в ходе встречи с представителями информагентств, российский лидер затруднился ответить, будут ли перемены в политике Штатов по отношению к Украине в случае победы Дональда Трампа в президентских выборах.
До этого стало известно, что российские военные корабли у берегов Кубы возмутили Трампа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак