Трамп дал одно обещание на встрече с Зеленским

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах урегулировать конфликт на Украине в рамках встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Трансляцию вели телеканалы США. Уточняется, что Трамп планирует выполнить свое обещание еще до инаугурации, если станет хозяином Белого дома.
Выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп периодически заявлял, что сможет решить конфликт за сутки. Однако в Кремле с ним не согласились.
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«У нас [с Зеленским] хорошие отношения. И у меня также хорошие отношения с [президентом РФ] Владимиром Путиным. <...> Думаю, если я одержу победу [на выборах], то еще до вступления в должность президента мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны», — сказал Трамп.
Выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп периодически заявлял, что сможет решить конфликт за сутки. Однако в Кремле с ним не согласились.
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Никита Кротов