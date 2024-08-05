Трамп пообещал призвать Путина и Зеленского к переговорам в случае победы

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в ноябре, сразу же лично обратится к Владимиру Путину и Владимиру Зеленского и призовёт их начать переговоры. Об этом он заявил в интервью Эдину Россу на стриминговой площадке Kick.