Трамп пообещал призвать Путина и Зеленского к переговорам в случае победы

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в ноябре, сразу же лично обратится к Владимиру Путину и Владимиру Зеленского и призовёт их начать переговоры. Об этом он заявил в интервью Эдину Россу на стриминговой площадке Kick.
Трамп заявил, что после оглашения результатов выборов первое, что он сделает – свяжется с Путиным и Зеленским, которых он хорошо знает, и добьётся начала переговорного процесса.
Ранее экс-глава Штатов уже неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах сможет в краткие сроки урегулировать конфликт на Украине, причём ещё до своей инаугурации. Также он обещает предотвратить начало Третьей мировой войны, которая может начаться из-за политики нынешнего главы государства Джо Байдена.
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Анастасия Чинкова