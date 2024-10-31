Трамп забрался в кабину мусоровоза «в честь Камалы и Байдена»

Дональд Трамп (Фото: сайт Кремля)
Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал на мусоровозе после того, как действующий американский лидер Джо Байден назвал его сторонников отбросами. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам Трампа, заявление Байдена является настоящим позором.
Во время этой поездке кандидат в президенты США был в светоотражающей жилетке на пассажирском сидении грузовика с надписью «Трамп» на кузове. Трамп пошутил над своими оппонентами менее чем через сутки после того, как нынешний глава Соединенных Штатов назвал сторонников республиканца «отбросами».
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«Как вам мой мусоровоз? Это в честь Камалы и Джо Байдена», — пояснил республиканский политик.
Во время этой поездке кандидат в президенты США был в светоотражающей жилетке на пассажирском сидении грузовика с надписью «Трамп» на кузове. Трамп пошутил над своими оппонентами менее чем через сутки после того, как нынешний глава Соединенных Штатов назвал сторонников республиканца «отбросами».
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Екатерина Коршунова