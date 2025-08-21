Трамп пообещал выйти на патрулирование улиц Вашингтона с полицией и военными
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти на патрулирование улиц Вашингтона вместе с сотрудниками полиции и военнослужащими. Об этом сообщает New York Post.
Американский лидер заявил, что в четверг вечером выйдет на улицу вместе с полицейскими и военными.
«Мы сделаем свою работу», – заявил Трамп.Также глава государства похвалил Национальную гвардию США, назвав её «молодцами» за эффективную работу. При этом пока не ясно, собирается ли президент лично участвовать в задержании подозреваемых или разгонять лагеря бездомных.
Ранее, 11 августа, глава Белого дома объявил о решении направить Национальную гвардию в Вашингтон в ответ на рост уличной преступности.