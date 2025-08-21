Трамп пообещал выйти на патрулирование улиц Вашингтона с полицией и военными

21 августа 2025, 20:59

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти на патрулирование улиц Вашингтона вместе с сотрудниками полиции и военнослужащими. Об этом сообщает New York Post.





Американский лидер заявил, что в четверг вечером выйдет на улицу вместе с полицейскими и военными.





«Мы сделаем свою работу», – заявил Трамп.