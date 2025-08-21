Достижения.рф

Трамп пообещал выйти на патрулирование улиц Вашингтона с полицией и военными

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти на патрулирование улиц Вашингтона вместе с сотрудниками полиции и военнослужащими. Об этом сообщает New York Post.



Американский лидер заявил, что в четверг вечером выйдет на улицу вместе с полицейскими и военными.

«Мы сделаем свою работу», – заявил Трамп.
Также глава государства похвалил Национальную гвардию США, назвав её «молодцами» за эффективную работу. При этом пока не ясно, собирается ли президент лично участвовать в задержании подозреваемых или разгонять лагеря бездомных.

Ранее, 11 августа, глава Белого дома объявил о решении направить Национальную гвардию в Вашингтон в ответ на рост уличной преступности.
Анастасия Чинкова

