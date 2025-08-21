Reuters пишет, что конфликт может завершить соглашение России, Украины и США
Конфликт на Украине может быть урегулирован путём заключения трехстороннего соглашения между Россией, Украиной и США. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что возможное мирное соглашение может быть оформлено по нескольким сценариям. Среди них рассматривается вариант, при котором договор будет признан Советом Безопасности ООН. Это соглашение может включать участие всех трех сторон – Москвы, Киева и Вашингтона.
19 августа президент США Дональд Трамп, по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими партнерами, в интервью Fox News заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. Эти слова вызвали широкий резонанс и могут повлиять на дальнейшие дипломатические процессы.
