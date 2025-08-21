Трамп сравнил свою фотографию с Путиным со снимком Никсона и Хрущёва
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию с российским лидером Владимиром Путиным, сделанную во время их недавней встречи на военной базе в Анкоридже, Аляска. Снимок он сравнил с другим историческим событием.
В посте Трамп сопроводил снимок фотографией, сделанной более полувека назад – во время визита в 1959 году американского вице-президента Ричарда Никсона в Москву. На этом историческом кадре запечатлены Никсон и советский лидер Никита Хрущёв в период холодной войны. Обе фотографии оказались визуально схожими, что и стало поводом для сравнения.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа на одной из военных баз Аляски. Это событие вызвало широкий резонанс в международных СМИ и политических кругах, учитывая продолжающееся напряжение между Россией и США.
Трамп, поделившись фотографиями, подчеркнул историческую важность подобных диалогов и напомнил о необходимости поддерживать коммуникацию между мировыми лидерами даже в непростые времена.
