Трамп сравнил свою фотографию с Путиным со снимком Никсона и Хрущёва

21 августа 2025, 18:48

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию с российским лидером Владимиром Путиным, сделанную во время их недавней встречи на военной базе в Анкоридже, Аляска. Снимок он сравнил с другим историческим событием.