21 августа 2025, 18:42

Политолог Васильев: Трамп понимает, что встреча Путина и Зеленского маловероятна

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Стремление президента США Дональда Трампа отойти от возможных переговоров российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским может быть связано с тем, что он несёт серьезные репутационные издержки из-за медленного урегулирования конфликта. Так считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Владимир Васильев.





21 августа The Guardian со ссылкой на источники сообщило, что Трамп планирует встретиться с Путиным и Зеленским только после того их переговоров.





«Трамп прекрасно понимает, что в краткосрочной перспективе встреча Путина и Зеленского маловероятна. При этом занять какую-то конкретную позицию, пророссийскую либо проукраинскую, он не может, это политически накладно для него. Что же касается роли арбитра, то она ему пока не слишком хорошо дается», — отметил Васильев в беседе с «Газетой.Ru».

«Американское общество в настоящее время поддерживает политическую активность Трампа на переговорных треках. После саммитов на Аляске и в Вашингтоне его популярность выросла. По словам американских социологов, после встречи с Владимиром Путиным, рейтинг Трампа вырос сразу на несколько пунктов», — рассказал Копатько Общественной Службе Новостей.