Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)
В ходе митинга перед своими сторонниками в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп пообещал закончить СВО и не допустить начала третьей мировой войны. Об этом пишет Mash.
«Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками на митинге в Вашингтоне. Пообещал наконец-то закончить СВО и не допустить третьей мировой», — сообщают в telegram-канале.
Также в ходе выступления президент пообещал аннулировать все «глупые» распоряжения Джо Байдена в течение суток. К тому же ожидается ряд указов, которые по заявлению Трампа, должны понравится американцам.
Президент завел речь о крупнейшей в истории США депортации эмигрантов. Трамп заявил, что объявил войну всем нелегалам и бандам, совершающим преступления в Штатах. Еще президент высказался о своем желании не допускать трансгендеров в женские виды спорта.
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