Стало известно, о чем говорили Зеленский и Трамп

11 октября 2025, 19:27

Зеленский говорил с Трампом об усилении систем ПВО

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Владимир Зеленский в своих соцсетях сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом укрепление систем противовоздушной обороны страны. Данные приводит «Газета.ру».