Стало известно, о чем говорили Зеленский и Трамп
Владимир Зеленский в своих соцсетях сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом укрепление систем противовоздушной обороны страны. Данные приводит «Газета.ру».
Глава киевского режима проинформировал собеседника о российских ударах по энергетике и поблагодарил за готовность помочь. По его словам, стороны рассмотрели варианты и договоренности по усилению ПВО.
Ранее о разговоре заявлял руководитель украинского Офиса Андрей Ермак, не уточнив деталей. Зеленский также поздравил Трампа с достигнутым соглашением по ситуации на Ближнем Востоке и охарактеризовал беседу как очень продуктивную.
9 октября Трамп выразил надежду, что конфликт между РФ и Украиной станет следующим, который он сумеет урегулировать. По словам политика, ранее он уже разрешил семь войн или крупных конфликтов, а украинский кризис должен стать восьмым.
Читайте также: