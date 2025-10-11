«Сейчас разговаривают»: Трамп созвонился с Зеленским
В офисе Зеленского сообщили о его телефонном разговоре Трампом
Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава украинского офиса Андрей Ермак в одном из мессенджеров.
Политик подтвердил, что переговоры между Зеленским и Трампом идут в настоящий момент, однако не стал раскрывать круг обсуждаемых тем.
«Зеленский сейчас разговаривает с <…> Трампом, — написал он.Ранее Зеленский на форуме по безопасности в Варшаве неловко отреагировал на вопрос о поддержке со стороны Трампа. Прежде чем ответить, он замялся и издал нервный смешок, вызвав своей реакцией смех в зале.