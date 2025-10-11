«Сейчас разговаривают»: Трамп созвонился с Зеленским

11 октября 2025, 15:40

В офисе Зеленского сообщили о его телефонном разговоре Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава украинского офиса Андрей Ермак в одном из мессенджеров.





Политик подтвердил, что переговоры между Зеленским и Трампом идут в настоящий момент, однако не стал раскрывать круг обсуждаемых тем.

«Зеленский сейчас разговаривает с <…> Трампом, — написал он.