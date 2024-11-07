Глава РФ Путин: слова Трампа о кризисе на Украине заслуживают внимания

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
То, что говорит новоизбранный президент США Дональд Трамп о кризисе на Украине, как минимум заслуживает внимания, заявил в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер Владимир Путин.
«То, что было сказано (Трампом. — прим. ред.) о стремлении восстановления отношений с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум», — произнес Путин.Ранее глава государства поздравил своего американского коллегу с избранием на пост хозяина Белого дома.
Одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа было завершить конфликт на Украине. Однако то, что это получится сделать «за сутки», у многих вызывает сомнения.
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Никита Кротов