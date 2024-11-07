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Глава РФ Путин: слова Трампа о кризисе на Украине заслуживают внимания

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

То, что говорит новоизбранный президент США Дональд Трамп о кризисе на Украине, как минимум заслуживает внимания, заявил в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер Владимир Путин.
«То, что было сказано (Трампом. — прим. ред.) о стремлении восстановления отношений с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум», — произнес Путин.
Ранее глава государства поздравил своего американского коллегу с избранием на пост хозяина Белого дома.



Одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа было завершить конфликт на Украине. Однако то, что это получится сделать «за сутки», у многих вызывает сомнения.

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Выяснилось, в каком случае США поддержат Зеленского
Госдеп: США поддержат Зеленского, если он вступит в переговоры с Россией
07 ноября 2024, 22:55

Владимир Зеленский

Вашингтон намерен оказать поддержку Владимиру Зеленскому, если тот вступит в переговоры с Москвой по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
«Если... Зеленский решит вступить в переговоры, разумеется, мы это поддержим», — сказал американский дипломат на брифинге.
Он добавил, что американские власти не навяжут Зеленскому определенные сроки начала мирного диалога с Россией.

«Однако, в конечно счете, данное решение принимать ему, а не нам. При этом мы не видим никаких указаний на то, что руководство России намерено прекращать боевые действия», — заключил Миллер.
Перед этим президент России Владимир Путин оценил слова своего коллеги Дональда Трампа об украинском кризисе. Также оценку планам Трампа дал Зеленский.

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#сша
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#россия
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#конфликт
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Зеленский оценил идею Трампа «быстро решить» украинский кризис
07 ноября 2024, 22:06

Владимир Зеленский

Быстро урегулировать кризис на Украине не выйдет, поскольку это чревато для республики потерями, заявил журналистам Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что верит в желание новоизбранного хозяина Белого дома Дональда Трампа быстро завершить конфликт.
«Но это не значит, что так получится. Мы об этом пока не говорили. Надо больше времени», — цитирует Зеленского РБК.
Он добавил, что прекращение огня будет «прекрасной моделью для России».

Ранее журналисты украинского издания «Страна» ответили на вопрос, почему Зеленский не сможет отказаться от плана Дональда Трампа.

Дональда Трампа избрали на пост президента США от республиканцев 5 ноября. Политик вступит в должность 20 января 2025 года.

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#украина
#война
#сво
#конфликт
#кризис
#новости
#дональд трамп
#владимир зеленский
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Путин: в начале конфликта на Украине виновен альянс НАТО
07 ноября 2024, 20:54

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Страны-участницы альянса НАТО довели ситуацию в украинской республике до госпереворота и вынудили РФ, добившись того, чего хотели, с началом кризиса на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Нужно Россию, Европу разорвать между собой, особенно Россию и Германию, Францию. Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на Юго-Востоке в Донбассе. Просто вынудили нас на ответные действия. В этом смысле добились того, чего хотели», — произнес глава государства.
Ранее Путин заявлял, что Россия не воспринимает западную цивилизацию в качестве врага. Международный дискуссионный клуб «Валдай» существует с 2004 года.

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#россия
#владимир путин
#украина
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#новости
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Стало известно, чего боятся США и Европа больше всего
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Европа и США боятся скорого поражения Киева
07 ноября 2024, 20:01

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

США с Европой боятся скорого поражения Киева в конфликте на Украине, считает экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон. Свое мнение на этот счет он высказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Сейчас это становится настолько очевидным, что в Вашингтоне и в Европе реально боятся поражения Украины. Она может проиграть до конца года», — прокомментировал эксперт.

Джонсон добавил, что украинский кризис уже близок к завершению. Все предыдущие заявления Запада о «слабой России» далеки от происходящего в реальности.

«Многие умирают, потому что войска плохо обучены, они приходят, не зная, что делать, и они делают глупости, обрекая себя на смерть», — заключил Джонсон.

Ранее сообщалось, от какого предложения республиканца Дональда Трампа не сможет отказаться Владимир Зеленский.

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#европа
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#конфликт
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На Украине объяснили, почему Зеленский не откажется от плана Трампа
Зеленский согласится на план урегулирования конфликта, если его предложит Трамп
07 ноября 2024, 19:30

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский примет план завершения украинского кризиса, если его предложит новоизбранный президент США Дональд Трамп, пишет издание «Страна.ua», ссылаясь на местные политические круги.
«Если Трамп и госдеп утвердят план остановки войны по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО и на это будет согласен (президент РФ Владимир) Путин, то вероятность того, что Зеленский пойдет в отказ, близка к нулю», — пишут журналисты.
Авторы материала добавили, что Украина в данный момент не в том положении, чтобы не согласиться на предложение главного партнера, без помощи которого Киев не сможет продолжать вести боевые действия.

Ранее сообщалось, кому выгодно урегулировать украинский кризис.

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#война
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#конфликт
#владимир зеленский
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Эрдоган заявил, кому выгодно прекратить конфликт на Украине
Эрдоган: все государства заинтересованы положить конец эскалации на Украине и РФ
07 ноября 2024, 19:29

Реджеп Тайип Эрдоган (справа) (Фото: сайт Кремля)

В деэскалации конфликта между Россией и Украиной заинтересованы все страны, заявили в канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Политик встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Венгрии. Эрдоган участвует в саммите Европейского политического сообщества.
«Президент Эрдоган заявил, что в интересах всех стран положить конец напряженности в отношениях между Украиной и Россией, Израилем и Палестиной, Израилем и Ливаном на мирной основе с помощью дипломатии», - проинформировали в канцелярии.
Ранее сообщалось, кому и из-за кого, возможно, придется вмешаться в конфликт на Украине. Информацию передало издание Newsweek.

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#россия
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Shot показал видео последствий удара авиабомбы ФАБ-3000 по ВСУ под Курском
07 ноября 2024, 19:13

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Площадь в один квадратный километр расчищена в результате удара российской авиабомбы ФАБ-3000, которую сбросили бойцы ВС РФ на украинских националистов. Видео с последствиями показал Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, ликвидирован командный пункт украинских военнослужащих, а также бронемашины и склад с боеприпасами.
Перед этим агентство Bloomberg сообщало, когда у ВСУ закончатся боеприпасы, если США перестанут осуществлять поставки Киеву.

Нападение на Курскую область произошло ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от ВС РФ, пограничников и Росгвардии. Как признавало украинское командование, вторжение преследовало цель отвлечь российскую армию с Донбасса, но этого не произошло.

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#сво
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Союзникам Киева, вероятно, придется вмешаться в украинский конфликт из-за Трампа
Ходжес: союзникам Киева придется вмешаться в конфликт с РФ из-за Трампа
07 ноября 2024, 19:12

Фото: iStock/Diy1

Из-за победы республиканца Дональда Трампа в президентских выборах США союзникам Киева, вероятно, придется вмешаться в конфликт с Россией. Так считает бывший командующий Сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе генерал Бен Ходжес, его слова передает Newsweek.
По его словам, во время первого президентского срока в 2016-2020 годах Трамп не особо заботился о киевском режиме. И маловероятно, что сейчас он станет это делать, тем более с учетом частой критики украинских властей.

«Я не надеюсь, что администрация Трампа разработает и будет проводить сильную, эффективную всеобъемлющую стратегию, чтобы помочь Украине победить и защитить так называемый миропорядок, основанный на правилах», — заявил Ходжес.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва помнит о заявлении Трампа, который обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа в случае своей победы на выборах, однако, по словам Пескова, это было преувеличением.

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#дмитрий песков
#зеленский
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Песков напомнил о заявлении Трампа решить конфликт на Украине до инаугурации
Песков: РФ помнит о желании Трампа решить конфликт на Украине до инаугурации
07 ноября 2024, 18:45

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Россия помнит, что Дональд Трамп обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа в случае своей победы на выборах. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.
«Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это (завершит конфликт - редю) за ночь», — отметил Песков.

Песков добавил, что Россия помнит слова Трампа о намерении предложить что-то для решения украинского конфликта еще до инаугурации.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что, если вновь избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом прекратит военные конфликты, как обещал, его следует выдвинуть кандидатом на получение Нобелевской премии.

Комментируя победу Трампа на выборах, он напомнил, что во время избирательной кампании тот обещал остановить мировые военные конфликты, в том числе на Украине.


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