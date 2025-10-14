Политолог пояснил, зачем Трампу давать Киеву Tomahawk
Аналитик Блохин: Трамп хочет передать Tomahawk ради давления на РФ
Главной причиной возможных поставок Киеву ракет Tomahawk является принцип «мир через силу». Так считает политолог Константин Блохин.
Ранее сообщалось, что США могут выделить Украине от 20 до 50 крылатых ракет Tomahawk.
«Вся психология Запада основывается на принципе мира через силу. Кстати, это любимый принцип Трампа «мир через силу», «мир посредством силы». Там голубей нет, там есть ястребы. Да, и сам Трамп, ястреб, который рад подзаработать, а тут такая возможность. Если Европа оплатит, то почему бы и нет?» — отметил Блохин в разговоре с «Газетой.Ru».
Он добавил, что Трамп может передать ракеты Украине, чтобы заставить Россию сесть за стол мирных переговоров.
Эксперт не исключил, что Владимир Зеленский на встрече с Трампом, которая запланирована на 17 октября, попросит разрешения наносить удары ракетами Tomahawk не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре.
Тем временем политолог Евгений Михайлов в беседе с RT отметил, что никакие Tomahawk не спасут Украину от полного разгрома.
«Даже если Tomahawk поставят на Украину, это никоим образом никак не повлияет на специальную военную операцию. А Россия ответит так, что, в принципе, всем странам — участницам коалиции войны против России будет очень плохо», — подчеркнул эксперт.
По его словам, Россия на удары американскими ракетами ответит зеркально.